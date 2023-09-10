В Марокко более 2000 погибших в результате землетрясения

Десятки немецких спасателей готовы вылететь в Марокко для помощи в преодолении последствий землетрясения, заявили в Службе технической помощи Германии (THW). "Пока от Марокко не было запроса о помощи. Но с нашей стороны все приведено в готовность", - цитирует агентство dpa представителя организации. В районе аэропорта Кельна собрались около 50 спасателей, готовых в любой момент отправиться в североафриканскую страну.

Еще не менее 2059 человек получили ранения. Число установленных жертв землетрясения может еще вырасти. В связи с трагедией королевский двор Марокко объявил в стране трехдневный траур.

В результате мощного землетрясения в Марокко погибли по меньшей мере 2012 человек, сообщают гостелеканалы страны со ссылкой на данные марокканского МВД в ночь на воскресенье, 10 сентября.