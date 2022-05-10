"За минувшие сутки на территорию завода "Азовсталь", которую удерживают защитники Мариуполя, было совершено 34 самолетовылета, в том числе 8 вылетов стратегических бомбардировщиков. Также не прекращает работать вражеская корабельная и ствольная артиллерия, РСЗО, УР-77, танки и другое", — говорится в сообщении.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что, кроме военных, на территории "Азовстали" остаются около 100 мирных жителей. Накануне об этом же заявлял глава Донецкой администрации Петр Кириленко.

"Проще сказать, когда там не обстреливают, чем когда обстреливают. Авиация и артиллерия работают там практически постоянно. Остановки и затишье происходят, когда проходят эвакуационные мероприятия либо из самой "Азовстали", либо вблизи идет эвакуация местных мирных жителей", — сказал Кириленко.

7 мая вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что всех женщин, детей и пожилых людей из "Азовстали" эвакуировали. Позже представители полка "Азов" сообщили, что гражданские могут оставаться под завалами, которые нет возможности разобрать.