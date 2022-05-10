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Российские войска вторые сутки ведут обстрелы комбината "Азовсталь", сообщают представители полка "Азов" и украинские власти.
azovstal
azovstal

"За минувшие сутки на территорию завода "Азовсталь", которую удерживают защитники Мариуполя, было совершено 34 самолетовылета, в том числе 8 вылетов стратегических бомбардировщиков. Также не прекращает работать вражеская корабельная и ствольная артиллерия, РСЗО, УР-77, танки и другое", — говорится в сообщении.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что, кроме военных, на территории "Азовстали" остаются около 100 мирных жителей. Накануне об этом же заявлял глава Донецкой администрации Петр Кириленко.

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"Проще сказать, когда там не обстреливают, чем когда обстреливают. Авиация и артиллерия работают там практически постоянно. Остановки и затишье происходят, когда проходят эвакуационные мероприятия либо из самой "Азовстали", либо вблизи идет эвакуация местных мирных жителей", — сказал Кириленко.

7 мая вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что всех женщин, детей и пожилых людей из "Азовстали" эвакуировали. Позже представители полка "Азов" сообщили, что гражданские могут оставаться под завалами, которые нет возможности разобрать.

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bbcrussian.com
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