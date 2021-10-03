Один миротворец погиб и еще четверо получили серьезные ранения в результате подрыва на самодельном взрывном устройстве на севере Мали неподалеку алжирской границы. Об этом сообщил представитель ООН в субботу, 2 октября, в Бамако.

Самая опасная миротворческая миссия

"Этот инцидент является печальным напоминанием о постоянной опасности, нависшей над нашими миротворцами, и о жертвах, принесенных ради мира в Мали, - говорится в заявлении главы многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) Эль-Гассима Ване. - Сегодняшнее подлое нападение только укрепляет решимость МИНУСМА поддерживать Мали и ее народ в их стремлении к миру и стабильности".

В апреле четыре чадских миротворца из МИНУСМА были убиты при нападении джихадистов на их лагерь в Агелоке, также на северо-востоке Мали.

Миссия ООН МИНУСМА, созданная в Мали в 2013 году, считается самой опасной миротворческой миссией ООН в мире: по состоянию на 31 августа, согласно статистике ООН, в результате терактов погибли 145 ее участников. В настоящее время в МИНУСМА насчитывается более 12 000 солдат.

Генсек ООН осудил нападение на миротворцев в Мали

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил акт агрессии против миротворцев в Мали и призвал местные власти сделать все возможное для поиска ответственных за это преступление. По его словам, нападения на миротворцев ООН могут расцениваться международным правом как военные преступления.

Гутерриш призвал малийские власти приложить все усилия для установления личностей преступников, чтобы их можно было как можно быстрее передать в руки правосудия.

Власти Мали усиливают военное сотрудничество с РФ

Несмотря на протесты Франции, Германии и других европейских стран, власти Мали усиливают военное сотрудничество с РФ. Так, в столицу страны Бамако доставлены четыре военных вертолета, оружие и боеприпасы из России. Заявив о "надежности и серьезности" Москвы, министр обороны временного правительства Мали Садио Камара указал, что оружие и боеприпасы предоставлены Мали безвозмездно российскими властями. Вертолеты, по его словам, закуплены из средств малийского бюджета.

В Евросоюзе пригрозили прервать отношения с властями Мали в случае приглашения в страну ЧВК Вагнера. Группа Вагнера считается близкой к президенту России Владимиру Путину, и западные страны обвиняют ее в том, что она действует от имени Москвы. По некоторым сообщениям, новые власти Мали уже нанимают 1000 вагнеровцев.

Реагируя на эти сообщения, дипломатические и военные власти Франции и Германии пригрозили вывести свои войска из африканской страны в случае появления там российских наемников. Аналогичную позицию поддержали и главы Минобороны 13 европейских стран государств - членов Европейской интервенционной инициативы (EI2), направленной на продвижение общеевропейской стратегии в сфере обороны и проведение совместных военных операций.