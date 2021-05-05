В Мали похищен исламистами французский журналист Оливье Дюбуа. Об этом сообщает генеральный директор международной правозащитной организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар в своем Twitter в среду, 5 мая. Источник в МИД Франции подтвердил агентству Reuters эту информацию, указав, что ведомство уже связалось с семьей Дюбуа и проводит проверку появившегося в соцсетях 21-секундного видео, на котором журналист рассказал о своем похищении.

Дюбуа был похищен террористическим объединение "Группа поддержки ислама и мусульман", имеющим тесные связи с "Аль-Каидой", 8 апреля в городе Гао на северо-востоке Мали, где он делал репортажи, рассказал Делуар. В тот день журналист, который "хорошо знал эту очень опасную часть" Мали, не вернулся в отель после обеда.

"Репортеры без границ" узнали об исчезновении Дюбуа 10 апреля, но решили не предавать гласности эту информацию, надеясь на скорое освобождение, написал далее гендиректор организации. "Репортеры без границ" призывают освободить Дюбуа и просят власти Мали и Франции "сделать все возможное, чтобы добиться его освобождения", а также поддержать семью и близких журналиста.