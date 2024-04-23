В Малайзии при столкновении двух вертолётов погибли 10 человек

Инцидент произошёл на военно-морской базе Лумут на западе страны. В сети появилось видео момента столкновения. На нём несколько вертолётов летят строем, один из них поворачивает и задевает винтом другой. После этого обе машины начинают разрушаться и падают на землю. Уточняется, что это были средний многоцелевой вертолёт AgustaWestland AW139 и Eurocopter Fennec.
ВМФ Малайзии заявил, что будет проведено расследование причин катастрофы. Вертолёты репетировали парад в честь 90-летия Королевского военно-морского флота страны, который запланирован на 27 апреля.
Радио Свобода
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