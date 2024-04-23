В Малайзии при столкновении двух вертолётов погибли 10 человек

Инцидент произошёл на военно-морской базе Лумут на западе страны. В сети появилось видео момента столкновения. На нём несколько вертолётов летят строем, один из них поворачивает и задевает винтом другой. После этого обе машины начинают разрушаться и падают на землю. Уточняется, что это были средний многоцелевой вертолёт AgustaWestland AW139 и Eurocopter Fennec.