В Макрона бросили яйцо на ресторанной выставке

Бросившего яйцо мужчину вывели из комнаты и задержали сразу же после инцидента.
Яйцо отскочило от плеча Макрона и даже не разбилось.
Au #sirha2021, @EmmanuelMacron victime d'un jet d'oeuf. Le projectile a rebondi sur l'épaule du Président de la République. Le jeune homme a été interpellé par le service d'ordre - IMAGES LYONMAG pic.twitter.com/n10POB2MEn— Lyon Mag (@lyonmag) September 27, 2021
"Если у него есть, что мне сказать, пусть приходит", — заявил президент Франции.
Инцидент произошел во время посещения Макроном выставки Eurexpo.
В июне во время его визита в Дром Макрону дал пощечину мужчина.
Тем не менее, на торговой ярмарке в Лионе президента Франции тепло встретили профессионалы ресторанной отрасли, и многие поблагодарили правительство Макрона за государственную помощь во время пандемии Covid-19.
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