aA
В президента Франции Эммануэля Макрона бросили яйцо. Это произошло во время его визита на ресторанную выставку в Лионе, пишет Euronews.
В Макрона бросили яйцо на ресторанной выставке
© AFP / Scanpix

Бросившего яйцо мужчину вывели из комнаты и задержали сразу же после инцидента.

Яйцо отскочило от плеча Макрона и даже не разбилось.

Статьи по теме:
Президенту Франции дали пощечину  (42)
Пощечина Макрону: у задержанного нашли "Майн кампф" и средневековое оружие  (10)


"Если у него есть, что мне сказать, пусть приходит", — заявил президент Франции.

Инцидент произошел во время посещения Макроном выставки Eurexpo.

В июне во время его визита в Дром Макрону дал пощечину мужчина.

Тем не менее, на торговой ярмарке в Лионе президента Франции тепло встретили профессионалы ресторанной отрасли, и многие поблагодарили правительство Макрона за государственную помощь во время пандемии Covid-19.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

rus.DELFI.lv

TOP новостей

Премьер Литвы: карантин вводить не планируем (31)

29 сентября правительство Литвы будет решать вопрос...

Пора проверить: придется ли вам в этом году платить налог на недвижимость (23)

В этом году в Литве обновили данные о стоимости...

Скончавшегося в лагере беженцев мальчика похоронили на мусульманском кладбище в Вильнюсе (7)

В минувшее воскресенье в Рукле скончался тяжело...

В Вильнюс уже перевели первых мигрантов, в их числе 32 ребенка и 9 младенцев (19)

28 сентября в Вильнюсе, в Науининкай официально открылся...

Погода: завтрашний день покажет, какой в этом году будет зима

29 сентября – День святого Михаила. Наши предки следили...