В Макрона бросили яйцо на ресторанной выставке

Бросившего яйцо мужчину вывели из комнаты и задержали сразу же после инцидента.

Яйцо отскочило от плеча Макрона и даже не разбилось.

Au #sirha2021, @EmmanuelMacron victime d'un jet d'oeuf. Le projectile a rebondi sur l'épaule du Président de la République. Le jeune homme a été interpellé par le service d'ordre - IMAGES LYONMAG pic.twitter.com/n10POB2MEn — Lyon Mag (@lyonmag) September 27, 2021



"Если у него есть, что мне сказать, пусть приходит", — заявил президент Франции.

Инцидент произошел во время посещения Макроном выставки Eurexpo.

В июне во время его визита в Дром Макрону дал пощечину мужчина.

Тем не менее, на торговой ярмарке в Лионе президента Франции тепло встретили профессионалы ресторанной отрасли, и многие поблагодарили правительство Макрона за государственную помощь во время пандемии Covid-19.