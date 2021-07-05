В Майами снесли уцелевшую часть обрушившегося дома, чтобы ее не унесло штормом

Снести остатки дома было решено из-за того, что к Флориде приближается тропический шторм "Эльза", который может разрушить то, что осталось от строения.

В 15 округах штата было объявлено чрезвычайное положение, в их числе и Майами-Дейд с населением около 2,5 млн человек.

Снос был завершен около 10:30 вечера по местному времени. После этого спасатели вернулись к разбору завалов.

Мэр района Серфсайд Чарльз Баркет перед сносом заявил, что "это здание надо убрать как можно скорее". "Мы все знали, что оно само является проблемой, следовательно эту проблему надо ликвидировать", — сказал мэр.

Однако это не означает, что власти и спасатели полностью потеряли надежду найти живых людей под обломками здания, которое обрушилось 24 июня. Пока подтверждена гибель 24 человек, остальные жители, которых не могут найти, считаются пропавшими без вести. За время спасательной операции выживших найти пока не удалось.

Власти заранее сообщили о сносе семьям людей, которые могут находиться под руинами. Спасатели по-прежнему надеются, что кто-то из жителей рухнувшего дома мог уцелеть в так называемых воздушных карманах.

Метеорологи говорят, что хотя центр шторма "Эльза" пройдет стороной от Серфсайда, ему не удастся избежать сильных порывов ветра, которые потенциально могут обрушить оставшуюся часть здания — именно поэтому власти намерены произвести снос до прихода шторма. Кроме того, власти и раньше говорили об опасности работ, поскольку руины могли в любой момент обрушиться и похоронить под собой сотрудников спасательных служб.

Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава отметила в интервью телеканалу CNN, что снос можно будет произвести без эвакуации жителей окрестных домов — при условии соблюдения установленного периметра безопасности.

Специалисты по сносу намерены обрушить здание в западном направлении, что позволит возобновить спасательные работы при первой возможности. Как говорит Баркет, "мы боимся, что ураган снесет здание до нас, а он это может сделать в неправильном направлении, обрушив его на завалы, под которыми еще могут находится живые люди".

В воскресенье заместитель начальника пожарной охраны Майами-Дейд Рей Джедалла отметил, что снос будет произведен в ночь с воскресенья на понедельник. Для начала специалисты по сносу должны были просверлить углубления в фундаменте здания, в которые затем укладывается взрывчатка.

При этом инженерам и властям приходится принимать во внимание необходимость провести тщательное расследование причин катастрофы. Они, по словам мэра, имеют огромное значение. Специально мобилизованные сотрудники ФБР стараются собрать как можно больше документов и вещественных доказательств для дальнейшего расследования причин обрушения здания, до того, как оно будет полностью снесено.

О том, что Champlain Towers South требуется обширный капитальный ремонт, было известно довольно давно. Однако члены правления, отвечавшие за эксплуатацию здания, так и не сумели прийти к согласию по поводу того, что и когда следует делать.

Еще в 2018 году инженер, проводивший инспекцию здания выявил "крупные структурные повреждения" и рекомендовал незамедлительно провести необходимый, но очень дорогой ремонт.

Однако правление не торопилось, вернее, оно погрязло во внутренних спорах, в результате чего в 2019 году пятеро из семи его членов подали в отставку, назвав причиной отчаяние от невозможности прекратить затянувшиеся дебаты.

"Здание просто разваливается", — написал в одном из писем бывший член правления Марсело Пено. — Когда бетон в таком состоянии, то кого-то может серьезно покалечить, а кого-то просто убить".

В сентябре 2019 года еще один член правления, Анетт Голдштейн, объяснила свою отставку невозможностью работать в подобных условиях: "Мы месяцами работаем в одном направлении, а потом в последний момент кто-то опять заявляет о своем несогласии, хотя эти вопросы должны были бы быть решены в самом начале".

На расследование всех причин катастрофы могут уйти месяцы, хотя уже сейчас понятно, что о проблемах было известно уже несколько лет назад.