aA
После контролируемого демонтажа частично обрушившегося здания обнаружено еще четыре тела. 117 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.
В Майами число жертв обрушения дома выросло до 28 человек
© Sipa / Scanpix

В американском Майами после контролируемого сноса частично обрушившейся многоэтажки обнаружены еще четверо погибших. В результате число жертв трагедии увеличилось до 28 человек, 117 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, сообщили власти штата Флорида вечером в понедельник, 5 июля.

"Поисковой и спасательной бригаде после сноса здания удалось полностью проинспектировать ранее обрушившуюся часть здания", - сообщила журналистам глава округа Майами-Дейд Даниэлла Ливайн Кава. Уцелевшие после обрушения остатки жилого комплекса были нестабильными и затрудняли работу спасателей. Поэтому, а также с учетом надвигающегося шторма, вечером 4 июля, они были демонтированы путем контролируемого подрыва.

Властям все еще не удалось установить причину обрушения многоэтажки, построенной 40 лет тому назад. В 2018 году инспекция выявила в здании структурные дефекты. Следственная бригада сейчас устанавливает, могли ли они стать причиной трагедии.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

Ландсбергис: Литва находится на линии фронта, только по другую сторону – не Беларусь (68)

Парламент Литвы рассматривает проект о присвоении...

Вниманию планирующих отпуск за границей: если забыть о важном, ждут неприятности и дополнительные расходы (40)

Если вы планируете отпуск за границей, надо...

Председатель Европейского совета: есть подозрения, что нелегальная миграция - намеренно организованные действия (130)

В ходе решения кризиса, вызванного нелегальной...

Зеленский: Украина чувствует особое значение Дня Литовского государства (78)

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что его...

Муниципалитет ответил правительству Литвы на просьбу о принятии нелегалов (13)

Муниципалитеты ответили на просьбу правительства...