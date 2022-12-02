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Как сообщает La Repubblica, Гросси намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным для обсуждения ситуации на ЗАЭС.
Zaporožės AE
Zaporožės AE
© Unian

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси пообещал найти решение для обеспечения безопасности Запорожской АЭС.

"Мое обязательство — найти решение как можно скорее. Надеюсь, к концу года. Я знаю, что Путин следит за процессом, и я не исключаю новой встречи с ним в ближайшее время, а также с президентом Украины Зеленским", - сообщил Гросси.

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УНИАН
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