На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси пообещал найти решение для обеспечения безопасности Запорожской АЭС.
"Мое обязательство — найти решение как можно скорее. Надеюсь, к концу года. Я знаю, что Путин следит за процессом, и я не исключаю новой встречи с ним в ближайшее время, а также с президентом Украины Зеленским", - сообщил Гросси.
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