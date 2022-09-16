В Луганске – взрыв в здании прокуратуры "ЛНР". Прокурор погиб

На видео с места событий можно заметить, что взрыв произошёл на третьем этаже административного здания. Представители сепаратистов "ЛНР" сообщили, что есть погибшие и раненые.
"Донбасс.Реалии" утверждает, что взрыв произошёл в кабинете так называемого прокурора "ЛНР" Сергея Горенко. Впоследствии было объявлено, что он погиб. Эти сообщения подтвердил "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы "ЛНР". Также сообщается о гибели его заместителя Екатерины Стегленко. По предварительным данным, в кабинете сработало взрывное устройство.
Луганск, подконтрольный поддерживаемым Россией сепаратистам с 2014 года, расположен далеко от линии фронта.
Позднее в пятницу стало известно также об убийстве в оккупированном российскими войсками Бердянске Запорожской области чиновников назначенной Россией администрации - супругов Олега и Людмилы Бойко. Они были, как сообщается, застрелены рядом с их гаражом. Людмила Бойко возглавляла городскую комиссию по проведению “референдума” о присоединении оккупированной части Запорожской области к России, Олег Бойко был "заместителем мэра" по ЖКХ.
На подконтрольных России территориях Украины нередко совершаются покушения на российских и сотрудничающих с Россией чиновников. Ответственность за взрыв в Луганске и убийство в Бердянске пока никто на себя не взял. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в твиттере, что его следует рассматривать как результат противостояния криминальных группировок или же действий российских спецслужб.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Борьба с русским набирает обороты: проверят все учебники (1)
В учебниках по русскому языку находят зачатки...
В Беларусь по-прежнему едут толпы литовцев - люди не боятся даже самых страшных предупреждений
Литовцы всерьез не относятся к предупреждениям о том,...
Delfi — итоги недели: от наступления и нового политсезона до бывшего Русского драмтеатра
Гость студии Delfi, с которым подводим итоги этой недели,...
В одной из стран Балтии электричество в несколько раз дешевле, чем в Литве
Оптовая цена на электричество в Эстонии сейчас...
Глава Norfа заплатил за электричество 5 млн. евро: хлеб должен подорожать больше чем на 20%
Владелец компаний группы Norfa Дайнюс Дундулис сказал,...