В Луганске – взрыв в здании прокуратуры "ЛНР". Прокурор погиб

На видео с места событий можно заметить, что взрыв произошёл на третьем этаже административного здания. Представители сепаратистов "ЛНР" сообщили, что есть погибшие и раненые.

"Донбасс.Реалии" утверждает, что взрыв произошёл в кабинете так называемого прокурора "ЛНР" Сергея Горенко. Впоследствии было объявлено, что он погиб. Эти сообщения подтвердил "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы "ЛНР". Также сообщается о гибели его заместителя Екатерины Стегленко. По предварительным данным, в кабинете сработало взрывное устройство.

Луганск, подконтрольный поддерживаемым Россией сепаратистам с 2014 года, расположен далеко от линии фронта.

Позднее в пятницу стало известно также об убийстве в оккупированном российскими войсками Бердянске Запорожской области чиновников назначенной Россией администрации - супругов Олега и Людмилы Бойко. Они были, как сообщается, застрелены рядом с их гаражом. Людмила Бойко возглавляла городскую комиссию по проведению “референдума” о присоединении оккупированной части Запорожской области к России, Олег Бойко был "заместителем мэра" по ЖКХ.

На подконтрольных России территориях Украины нередко совершаются покушения на российских и сотрудничающих с Россией чиновников. Ответственность за взрыв в Луганске и убийство в Бердянске пока никто на себя не взял. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в твиттере, что его следует рассматривать как результат противостояния криминальных группировок или же действий российских спецслужб.