В Лос-Анджелесе вручили телевизионную премию "Эмми"

Сериал "Наследники", рассказывающий о борьбе детей умирающего медиамагната за главенство в компании, получил шесть наград, в том числе как лучший драматический сериал. Также "Наследники" забрали статуэтки за сценарий и режиссуру в своей категории. Киран Калкин и Сара Снук, сыгравшие в сериале, стали лучшими актёром и актрисой соответственно.
Аналогичные награды, но среди комедийных сериалов получил "Медведь" о шеф-поваре, который управляет семейным рестораном. Лучшей актрисой в комедийном сериале стала Квинта Брансон из "Начальной школы Эббот".
Лучшим мини-сериалом признана "Грызня" об инциденте на парковке – и произошедшем после. Рецензенты отмечают в сериале тонкую иронию над современными реалиями. Актёры, сыгравшие главных героиню и героя "Грызни", – Али Вонг и Стивен Ян, также забрали статуэтки как лучшие в своём жанре.
"Тед Лассо", несмотря на популярность среди зрителей и количество номинаций, в этом году не получил ни одной крупной "Эмми".