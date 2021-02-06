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Полиция сообщает о пяти драках с применением ножей в британской столице. В результате погиб один и пострадали еще десять человек.
В Лондоне в результате серии ножевых атак погиб человек
© Reuters / Scanpix

В столице Великобритании Лондоне в результате целой серии драк с применением ножей в ночь на субботу, 6 февраля, погиб один человек, еще десять были ранены, в том числе двое - тяжело, сообщило агентство AP со ссылкой на полицию. Двое участников драк задержаны.

"К сожалению, сегодня ночью мы видели целый ряд бессмысленных и отвратительных конфликтов с применением насилия, в результате которых один человек лишился жизни", - сказала комиссар полиции Никки Эроусмит.

Согласно предварительным данным, между поножовщинами в районе Кроудон в южной части Лондона нет связи. Полиция усилила присутствие в проблемном квартале.

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Deutsche Welle

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