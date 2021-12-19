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Украина - не член НАТО, поэтому отправка туда военных в случае российского вторжения "крайне маловероятна", заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.
Benas Wallace
Benas Wallace
© AFP/Scanpix

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес усомнился в том, что Лондон и его союзники отправят войска в Украину в случае российского вторжения. "Украина не является членом НАТО, поэтому крайне маловероятно, что кто-либо отправит туда солдат, чтобы бросить вызов России", - заметил Уоллес в видеоинтервью для журнала The Spectator, вышедшем в субботу, 18 декабря.

"Мы не должны обманывать людей, что могли бы это сделать. Украинцы об этом знают", - добавил министр. По словам Уоллеса, Великобритания может помочь Украине в "наращивании потенциала". При этому угроза угроза жестких экономических санкций - та форма сдерживания России, которой Лондон будет придерживаться с наибольшей вероятностью, указал он. Одной из таких мер, по словам главы Минобороны Великобритании, может стать отключение России от международной платежной сети SWIFT.

Конфликт Москвы и Запада

Запад обвиняет Москву в эскалации конфликта с Украиной и угрозе военного вторжения в эту страну. Москва отрицает такие намерения и в свою очередь обвиняет Запад в вооружении Украины и проведении маневров возле российских границ.

17 декабря МИД России опубликовал список требований к НАТО, предполагающий отказ от дальнейшего расширения на восток и приема Украины в состав альянса, от ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и малой дальности на позициях, с которых они могут поразить территорию РФ.

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Deutsche Welle

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