Власти Великобритании обратились к компаниям и организациям с призывом принять меры защиты от возможных кибератак со стороны РФ. "На протяжении многих лет мы видели примеры злонамеренного поведения России в киберпространстве. Инциденты в Украине на прошлой неделе демонстрируют сходство с аналогичными российскими действиями в прошлом", - заявил в пятницу, 28 января, руководитель британского центра кибербезопасности.

Он призвал организации консультироваться по вопросам киберзащиты и предпринять конкретные шаги по повышению безопасности в сфере IT. В частности, он указал на необходимость использования многофакторной аутентификации, функционирующей антивирусной защиты и обеспечения резервного копирования данных.

О конкретных киберугрозах в отношении Великобритании неизвестно

Вместе с тем ведомство указало, что в настоящее время не имеется информации о конкретной киберугрозе в отношении Великобритании.

В середине января власти Украины заявили о масштабной кибератакена более чем 70 правительственных сайтов, в том числе на страницы МИД и министерства образования и науки. На ряде из них были размещены обращения с угрозами на украинском, русском и польском языках. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии предварительных данных, позволяющих предположить, что за данной атакой могли стоять связанные с российскими спецслужбами хакеры.