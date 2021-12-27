В числе трех наиболее враждебных стран, угрожающих Великобритании, британский государственный министр по вопросам безопасности Дэмиан Хайндс назвал Россию, Китай и Иран. Интервью с политиком опубликовала в воскресенье, 26 декабря, британская газета The Daily Telegraph.

"Три страны, о которых я вам говорил, физически располагают человеческими ресурсами, у них - мощное присутствие в киберпространстве, и они способны развертывать масштабные силы", - подчеркнул Хайндс.

По словам госминистра, эти государства также проводят информационные операции и участвуют в них "множеством различных способов".

Великобритания хочет обновить законодательство для борьбы со шпионажем

В этой связи собеседник издания указал на необходимость обновления британского законодательства, касающегося противодействия иностранным разведкам. По словам Дэмиана Хайндса, в некоторых своих положениях оно устарело почти на 100 лет.

Предлагаемый британским правительством новый закон о противодействии государственным угрозам предусматривает создание новой "схемы регистрации иностранного влияния" для борьбы со шпионажем зарубежных стран, напоминает The Daily Telegraph.

В качестве четвертого государства, со стороны которого Лондон видит угрозу, госминистр назвал Северную Корею.

Россия ввела визовые запреты в отношении семи британцев

Ранее глава MI6 Ричард Мур также перечислил РФ, КНР и Иран среди опасных для Великобритании стран.

Россия 17 декабря в ответ на санкции Великобритании против предполагаемых соучастников отравления оппозиционера Алексея Навального запретила въезд в страну семи подданным этой страны. Эти британцы "плотно вовлечены в антироссийскую деятельность", заявили тогда в МИД РФ.