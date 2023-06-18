В Лондоне - многотысячная акция за декриминализацию абортов

Тысячи человек приняли участие в субботу, 17 июня, в марше протеста в Лондоне, требуя декриминализировать аборты в стране. В том числе, они призывали освободить Карлу Фостер - 44-летнюю мать троих детей, осужденную за совершение аборта. Также на плакатах митингующих было написано "Аборт - это здравоохранение" и "Полицейский надзор за нашими телами - вот настоящее преступление".

Фостер приняла препараты для медикаментозного аборта на 32-34-й неделе беременности, в то время как британский закон об абортах от 1861 года (с внесенными в него в 1967 и 1991 годах поправками) разрешает аборт только до 24-й недели. В результате женщину признали виновной в "преступлении против личности" и осудили на 28 месяцев: из них 14 месяцев тюрьмы и еще такой же срок условно. Отбыв заключение, Фостер должна будет в течение еще 14 месяцев соблюдать определенные условия, иначе ее могут вернуть за решетку.

Член британского парламента от оппозиционной лейбористской партии Стелла Кризи поддержала протест, назвав действующие законодательство Великобритании в отношении абортов устаревшим. "Сейчас мы видим, как мать троих детей, в том числе одного со специальными образовательными потребностями, посадили в тюрьму. В чьих это интересах?" - задается вопросом она. Кризи добавила, что за последние 10 лет против британских женщин было возбуждено 67 дел в соответствии с законом от 1861 года.