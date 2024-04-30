В Лондоне человек с самурайским мечом напал на прохожих. Убит 13-летний мальчик

«У него был большой самурайский меч. Огромный меч. Я все видел из окна спальни. А потом он ушел в проход между домами, в паре домов от меня, я выбежал, и там полицейские ударили его электрошокером», — рассказал в радиоэфире Би-би-си местный житель Крис Бейтс.

Около семи утра в полицию поступили сообщения о том, что в Хейноте автомобиль врезался в дом, после чего мужчина, вооруженный самурайским мечом, напал на прохожих и полицейский патруль.

Все четверо раненых доставлены в больницу. По словам Стюарта Белла, угрозы для их жизни ранения, по предварительной информации, не представляют.

Глава лондонской полиции Стюарт Белл сказал на пресс-конференции, что в результате этого происшествия в лондонском районе Хейнот погиб 13-летний мальчик и ранены еще четыре человека, включая двоих полицейских.

«Я только вышел из офиса, было семь утра, и слышу крики на другой стороне улицы. Я видел группу людей, пять или шесть человек, они пытались от него отбиться — у него был меч», — рассказал в радиоэфире Би-би-си другой очевидец, Манприт Сингх.

По его словам, один из тех, кто отбивался от человека с мечом, был ранен. Люди вокруг звонили в полицию и скорую.

Потом началась погоня полицейских за нападавшим.