Издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники утверждает, что речь идёт о миллиардере, совладельце "Альфа-банка" Михаиле Фридмане. Утверждается, что он был отпущен под залог.
В сообщении NCA о задержании имя бизнесмена не называется. Однако его возраст - 58 лет - как отмечает издание "Агентство", совпадает с возрастом Фридмана.
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