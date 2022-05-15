В Ливане в воскресенье, 15 мая, начались парламентские выборы - первые в этой стране со времени катастрофического взрыва в порту Бейрута, в результате которого 4 августа 2020 года погибли более 190 человек и еще около 6000 были ранены. Почти четыре миллиона избирателей выбирают 128 членов Палаты депутатов. Первые предварительные итоги голосования ожидаются вечером.

Ливан уже более двух лет переживает самый глубокий в своей истории экономический и финансовый кризис. По данным ООН, примерно три четверти населения страны живут ниже уровня бедности. Многие домохозяйства получают электроэнергию лишь несколько часов в сутки. В последнее время усилились опасения, что из-за войны в Украине - одном из крупнейших в мире экспортеров зерновых - в Ливане возникнет острый дефицит хлеба.

Шансы на перемены невелики

Эксперты полагают, что шансы на глубокие политические перемены в результате выборов невелики. Представители союзной Ирану партии "Хезболлах", по всей видимости, лишь укрепят свои позиции. Пока неясно, как отразится на результатах выборов уход влиятельного в Ливане суннитского политика - бывшего премьер-министра Саада аль-Харири, который в январе неожиданно отказался выдвигать свою кандидатуру.

В нынешних выборах в Ливане участвует больше кандидатов от оппозиции, чем прежде. Многие из них пришли в политику на волне массовых политических протестов 2019 года.

Политическая система в Ливане зиждется на хрупком равновесии между представителями разных конфессий. Согласно Конституции, президентом всегда является христианин, главой правительства - суннит, а председателем парламента - шиит. В то же время критики жалуются, что политики в Ливане принимают наиболее важные решения за пределами парламента.