2024.09.12 14:49

В Латвии запретили пребывание автомобилей, зарегистрированных в Беларуси

 
rus.DELFI.lv
Латвия
Латвия
ФОТО: D.Tunkūno nuotr.

В четверг, 12 сентября, Сейм поддержал в первом чтении поправки к Закону „О дорожном движении“, которые с 1 ноября этого года вводят запрет на нахождение в Латвии транспортных средств, зарегистрированных в Беларуси.

Поправки предусматривают, что транспортные средства, зарегистрированные в Беларуси, которые сейчас находятся на территории Латвии, должны быть вывезены или зарегистрированы для участия в дорожном движении в Латвии до 31 октября.

После установленного срока белорусские автомобили смогут въехать в Латвию только один раз для транзитного пересечения территории страны, заранее подав заявку через систему электронных услуг Дирекции безопасности дорожного движения.

Предполагается, что в случае несоблюдения нового регулирования транспортные средства, зарегистрированные в Беларуси, будут конфискованы в пользу Украины.

Законопроект не коснется лиц с ограниченной подвижностью, которые управляют принадлежащими им автомобилями, зарегистрированными в Беларуси, и въезжают в Латвию с целью навестить родственников. Кроме того, по рекомендации Министерства иностранных дел, автомобили, зарегистрированные в Беларуси, смогут въехать в Латвию в особых случаях, связанных с безопасностью. В таких случаях лицам необходимо будет получить разрешение от Службы финансовой разведки для въезда на территорию Латвии.

В Литве легковые автомобили с белорусскими номерами больше не впускают на территорию Евросоюза с 18 июля этого года. Запрет на въезд на территорию ЕС распространяется на легковые автомобили независимо от гражданства их владельца или водителя.

Но есть и исключения, они буду применяться в случае ввоза в Литву автомобилей, предназначенных для личного пользования, принадлежащих гражданину Беларуси, имеющему действующую визу или вид на жительство в Литве.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии