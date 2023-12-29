В Латвии закрыли доступ ко всем сайтам, связанным с "Яндексом"

По словам Аболиньша, в будущем будет закрыт доступ и к Yandex Music, которая предоставляет бесплатный доступ к подкастам и аналогичному контенту, создаваемому в России подсанкционными лицами.

Ранее сообщалось, что решением NEPLP от 7 апреля прошлого года было решено, в частности, ограничить доступ в Латвии к сайту yandex.ru и его зеркальным сайтам.