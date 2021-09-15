В Латвии за сутки - 697 новых случаев Covid-19, умерли семь пациентов

Умершие входили в возрастные группы 60-69 лет (три человека), 70-79 лет (один человек), 80-89 лет (один человек), 90-99 лет (два человека).

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 272,1 до 284,1 случая на 100 000 населения.

Из всех выявленных за сутки инфицированных 584 не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 113 человек были вакцинированы.

Вчера в Латвии сделано 44 417 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,6%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был выявлен у 148 485 человек, 2628 заразившихся коронавирусом скончались.