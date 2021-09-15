В Латвии за сутки - 697 новых случаев Covid-19, умерли семь пациентов

Умершие входили в возрастные группы 60-69 лет (три человека), 70-79 лет (один человек), 80-89 лет (один человек), 90-99 лет (два человека).
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 272,1 до 284,1 случая на 100 000 населения.
Из всех выявленных за сутки инфицированных 584 не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 113 человек были вакцинированы.
Вчера в Латвии сделано 44 417 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,6%.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был выявлен у 148 485 человек, 2628 заразившихся коронавирусом скончались.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Исследование: у полностью вакцинированных риск заразиться в пять раз меньше Эффективность вакцины Pfizer-BioNTech против дельта-штамма (117)
Вакцина Pfizer - BioNTech действенна и против дельта-штамма...
Глава Минздрава уточнил порядок: без "паспорта возможностей" можно будет зайти в туалет в кафе (82)
Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис уточнил...
Столичные политики определились: памятник Цвирке из сквера уберут (87)
15 сентября Вильнюсский горсовет принял решение -...
От большого баскетбола к малому бизнесу в Укмерге: пережили кризис и карантин, переживем и новую волну (1)
"Пережили экономический кризис и карантин, переживем и...
ТОП-30 товаров в Литве, которые подорожали больше всего (55)
В этом году инфляция в Литве составляет 5%, ее особенно...