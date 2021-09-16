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В среду, 15 сентября, в Латвии выявлено 596 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти четверых пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).
В Латвии за сутки - 596 новых случаев Covid-19, умерли четыре человека
© Itar-Tass / Scanpix

Умершие входили в возрастные группы: 60-69 лет (два человека), 80-89 лет (один человек), 90-99 лет (один человек).

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 284,1 до 297,6 случая на 100 000 жителей.

Из всех выявленных за сутки инфицированных 494 не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 102 человек были вакцинированы.

Вчера в Латвии сделано 32 915 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,8%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был выявлен у 149 081 человек, 2632 заразившихся коронавирусом скончались.

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