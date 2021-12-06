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5 декабря в лаборатории E. Gulbja Laboratorija выявлено 2 первых случая заражения новым штаммом Covid-19 "омикрон", сообщили порталу Delfi представители лаборатории.
В Латвии выявлены два первых случая заражения "омикроном"
© Scanpix / Reuters

Образцы слюны еще в субботу, 4 декабря, сдали пассажиры, прибывшие в рижский аэропорт.

О результатах тестирование лаборатория сообщила в Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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