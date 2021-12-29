В Латвии выявлено более 200 случаев "омикрона". Три четверти заболевших были привиты от Covid-19

Сообщается, что 122 случая являются завозными, а 78 — местными, по 13 случаям продолжается эпидемиологическое расследование.

Как следует из данных на 26 декабря, больше всего или 26 случаев были завезены в Латвию из Великобритании, зафиксирован случай завоза инфекции из Эстонии.