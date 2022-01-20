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За минувшие сутки в Латвии выявлено 4885 новых случаев Covid-19, скончались 14 пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии (SPKC).
В Латвии выявлено 4885 новых случаев Covid-19, скончались 14 пациентов
© Reuters

Всего за минувшие сутки в Латвии было сделано 23 669 тестов, доля положительных результатов — 20,6%. Из всех заболевших 1982 человека не были привиты или не завершили курс вакцинации, 2903 - привиты.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 40 до 49 лет, два - 50-59 лет, один — 60 до 69 лет, три — от 70 до 79 лет, шесть — от 80 до 89 лет, один — от 90 до 99 лет. Среди умерших 9 пациентов не были вакцинированы, 5 — были.

14-дневный показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей: 1895.1 случая.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был подтвержден у 319 027 человек при населении в 1,89 млн человек.

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