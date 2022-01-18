В Латвии выявлено 3706 новых случаев Covid-19, скончались 8 человек

Умершие входили в возрастные группы 70-79 лет (5 человек), 80-89 лет (3 человека). Среди скончавшихся - 5 человек не были привиты от Covid-19 или не завершили курс вакцинации, 3 человека были привиты.
14-дневный показатель заболеваемости на 100 000 жителей за сутки повысился с 1464,1 до 1570 случаев.
Из выявленных вчера зараженных Covid-19 - 1602 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 2104 человека были вакцинированы.
Вчера было сделано 18 712 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 19,8%.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 309 060 жителей Латвии, 4742 человека от заболевания скончались.
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