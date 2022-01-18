aA
За минувшие сутки в Латвии выявлено 3706 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти 8 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии (ЦПКЗ, SPKC).
В Латвии выявлено 3706 новых случаев Covid-19, скончались 8 человек
© Reuters / Scanpix

Умершие входили в возрастные группы 70-79 лет (5 человек), 80-89 лет (3 человека). Среди скончавшихся - 5 человек не были привиты от Covid-19 или не завершили курс вакцинации, 3 человека были привиты.

14-дневный показатель заболеваемости на 100 000 жителей за сутки повысился с 1464,1 до 1570 случаев.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 - 1602 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 2104 человека были вакцинированы.

Статьи по теме:
Коронавирус в мире: безработица и нехватка работников, новые правила в Китае и штрафы для пожилых греков

Вчера было сделано 18 712 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 19,8%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 309 060 жителей Латвии, 4742 человека от заболевания скончались.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

rus.DELFI.lv

TOP новостей

Сейм Литвы узаконил буквы x, w и q в документах удостоверения личности (11)

Во вторник Сейм Литвы принял закон, предусматривающий...

В Литве вступили в силу новые правила управления пандемией, остались исключения (4)

17 января в Литве в силу вступило немало новых правил...

"Никуда не уезжал": Назарбаев впервые выступил с обращением к нации после протестов (6)

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев...

До 2030 г. Вильнюс планирует отказаться от газового отопления (19)

Через 8 лет в столице Литвы для отопления планируют...

Премьер-министр Литвы: распространение "омикрон" в Литве не столь стремительно, как в других странах (2)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...