Умершие пациенты входили в возрастные группы: 40-49 лет (один человек), 50-59 лет (два человека), 60-69 лет (пять человек), 70-79 лет (восемь человек), 80-89 лет (11 человек) и 90-99 лет (шесть человек).

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости вырос с 1686,2 до 1737,4 случая на 100 000 жителей.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 2314 человек не был вакцинирован или не прошел полный курс вакцинации, а 892 были вакцинированы.

Во вторник в Латвии было проведено 27 089 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 11,8%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 208 783 человек, 3099 человек с этим заболеванием умерли.