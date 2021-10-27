aA
Во вторник, 26 октября, в Латвии зарегистрировано 3206 новых случаев заболевания Covid-19, получены сообщения о смерти 33 инфицированных вирусом пациентов, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).
Koronavirusas Latvijoje, Rygos rytų klinikinėje universitetinėje ligoninėje
Koronavirusas Latvijoje, Rygos rytų klinikinėje universitetinėje ligoninėje
© DELFI.lv / Viesturs Radovics

Умершие пациенты входили в возрастные группы: 40-49 лет (один человек), 50-59 лет (два человека), 60-69 лет (пять человек), 70-79 лет (восемь человек), 80-89 лет (11 человек) и 90-99 лет (шесть человек).

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости вырос с 1686,2 до 1737,4 случая на 100 000 жителей.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 2314 человек не был вакцинирован или не прошел полный курс вакцинации, а 892 были вакцинированы.

Статьи по теме:
Латвия запросила у Евросоюза 120 аппаратов для искусственной вентиляции легких  (2)
Сейм Латвии обсуждает инициативу о самостоятельном покрытии расходов на лечение для непривитых  (32)

Во вторник в Латвии было проведено 27 089 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 11,8%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 208 783 человек, 3099 человек с этим заболеванием умерли.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

rus.DELFI.lv

TOP новостей

На фоне ухудшения ситуации Минздрав представил рекомендации к Дню поминовения усопших (109)

С учетом неблагоприятной эпидемиологической ситуации...

Школьные каникулы: тестирующимся раздадут тесты, не будет детских лагерей (18)

Как и сообщалось, на каникулах внешкольные занятия...

В Медининкай произошли беспорядки: мигрантки пытались сбежать из лагеря, одна из них покусала охранника за сутки развернули 96 мигрантов (43)

Во вторник литовские пограничники предотвратили путь...

Использовать для отопления уголь и торф в Вильнюсе будет запрещено с середины 2023 года (34)

Использовать для отопления уголь и торфяные брикеты в...

Коронавирус в Литве: 3509 новых случаев и 22 смерти

За минувшие сутки в Литве было выявлено 3509 новых...