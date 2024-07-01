В Латвии вступил в силу закон о партнерстве, также однополом

Первой такое партнерство в ночь на 1 июля зарегистрировала однополая пара Янис и Максим, сообщил агентству LETA лидер движения „Сожители“ (Dzīvesbiedri) Каспар Залитис. Регистрация прошла в присутствии представителей этого движения, а также министра юстиции Латвии Инесе Либини-Эгнере.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич приветствовал вступление в силу положения, „предоставляющего правовую защиту всем партнерам“. „Долгий путь, правильный шаг“, - написал в Facebook латвийский политик , который сам совершил каминг-аут в 2014 году.

Нотариальный акт о партнерстве позволят принимать решения, связанные со здоровьем и лечением друг друга, а также получать социальные гарантии и льготы по налогам. Завершение партнерства будет происходить в случае смерти одного из партнеров, брака одного или обоих партнеров, либо их обоюдном желании завершить такую юридическую форму отношений через суд.

По словам министра, путь к новому закону не был гладким, но благополучно завершился. „Хочу поздравить вас с тем, что вы первые, кто исторически может заявить в правовом и демократическом Латвийском государстве, что каждый человек имеет право быть счастливым. Государство это знает, признает, уважает и регистрирует“, - заявила Либиня-Эгнере, поздравляя заключившую партнерство пару.

Вступление в силу закона о партнерстве было отложено