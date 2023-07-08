В Латвии вступил в должность новый президент Эдгар Ринкевичс

В конце мая Сейм Латвии избрал Э. Ринкевичса президентом страны. Он станет седьмым президентом Латвии с момента восстановления независимости страны от Советского Союза в 1991 году. Э. Ринкевичс сменит на посту бывшего президента. Эгил Левитс решил не баллотироваться на второй четырехлетний срок. В Латвии президент в основном выполняет представительские задачи.
Э. Ринкевичс с 2011 г. был министром иностранных дел страны ЕС и НАТО, граничащей с Россией и Беларусью. Он был самым долголетним министром в Латвии.
В своем выступлении новый президент пообещал стремиться к сильной, современной, справедливой и безопасной Латвии. Курс внешней политики и политики безопасности страны не изменится. Среди прочего, это стремление к сильному ЕС и НАТО и поддержка Украины.
"Русская война и геноцид в Украине создали новую жестокую реальность. Миру, Европе и нашему региону угрожают имперская Россия и режим Лукашенко (белорусский диктатор Александр Лукашенко), - заявил Э. Ринкевичс. - Внешняя политика нашей страны не должна и не имеет времени ошибаться. Нам придется и в дальнейшем действовать быстро, решительно и мудро".