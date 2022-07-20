Получена информация об одном умершем от вируса — это человек в возрастной группе 80-89 лет, вакцинированный.

Доля положительных случаев по отношения к протестированным — 39.1%

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей — 599.5

Всего в Латвии с начала пандемии заразились 849 802 человека.