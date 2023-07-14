В Латвии в армию будут призывать с помощью генератора случайных чисел

Чтобы доукомплектовать призыв после того, как часть добровольцев отсеется при проверке здоровья и по другим причинам, в армию будут призываться случайно отобранные люди. Будет составлен список подлежащих призыва, где будут имена, фамилии, персональные коды, административно-территориальная принадлежность и порядковый номер. Номера будут присваиваться каждым муниципалитетам отдельно. Граждане, зарегистрировавшие место жительства за границей, будут приписаны к рижской административной территории. В присутствии прессы, негосударственных организаций и общественных представителей генератор случайных чисел будет выбирать номера призывников. После этого эти люди получат повестку на официальный электронный адрес или на адрес, по которому они задекларированы. В повестке будет информация о том, как пройти проверку здоровья. В течение пяти дней после получения повестки нужно будет заполнить анкету на сайте klustikaravirs.lv или прислать ее по почте.