В Латвии тысячи россиян получат письмо с просьбой покинуть страну

"Где-то 5-6 тысяч, по моим прогнозам. Это люди, которые не проявили никакого желания — ни сдавать экзамен, ни получить временный вид на жительство. То есть те, которые молчат. Если смотреть на закон, какой он сейчас есть, то УДГМ просто должно будут высылать требование покинуть государство в течение трех месяцев", — констатировал политик.

"Если у человека нет прав находиться в стране, то нужно уезжать в страну, где у человека есть право на пребывание. Время для выезда — три месяца. Оно дается для того, чтобы человек мог уехать без спешки. Если человек продолжает находиться в Латвии незаконно, то может прийти момент, когда государственные структуры об этом узнают, и соответственно напомнят о том, что нужно уезжать. Уголовная ответственность не предусмотрена, но предусмотрена административная, так что человека могут оштрафовать", — заявил заместитель госсекретаря МВД Вилнис Витолиньш.