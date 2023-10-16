В Латвии также сотни школ и детсадов вновь получили э-письма с угрозами

Эти письма по характеру и цели схожи с письмами, отправленными преступниками на прошлой неделе в Латвии , Литве и Эстонии .

На такой случай Государственная полиция Латвии разработала четкие алгоритмы, которые точно определяют порядок действий и оценку уровня риска. Госполиция страны оценила содержание электронных писем, и считает, что физической угрозы нет и производить эвакуацию нет необходимости. Стражи правопорядка подчеркивают, что учебные заведения могут продолжать работу.