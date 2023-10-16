В Латвии также сотни школ и детсадов вновь получили э-письма с угрозами

 
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ФОТО: Shutterstock
Государственная полиция Латвии сообщила, что в ночь на понедельник, 16 октября, сотни школ, детских садов учебных центров по всей стране вновь получили на э-мейлы письма с угрозами взрыва, написанные на русском языке. Госполиция подчеркивает, что уровень угрозы низкий, эвакуация не требуется, учебные заведения могут работать.

Эти письма по характеру и цели схожи с письмами, отправленными преступниками на прошлой неделе в Латвии, Литве и Эстонии.

На такой случай Государственная полиция Латвии разработала четкие алгоритмы, которые точно определяют порядок действий и оценку уровня риска. Госполиция страны оценила содержание электронных писем, и считает, что физической угрозы нет и производить эвакуацию нет необходимости. Стражи правопорядка подчеркивают, что учебные заведения могут продолжать работу.

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