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За минувшие сутки в Латвии выявлено 1107 новых случаев Covid-19, скончались два пациента, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC).
В Латвии свыше 1100 новых случаев заболевания Covid-19, скончались два пациента
© AFP/Scanpix

В целом проведено 3488 лабораторных тестов на Covid-19, из них доля положительных — 31,7%.

Среди заболевших 446 человек не вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 661 пациент был привит от Covid-19.

Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 444,9 случая на 100 тысяч населения.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 80 до 89 лет, еще один — от 100 до 109 лет. Пациенты не были привиты.

С начала пандемии в Латвии лабораторно заболевание подтверждено у 844 142 человек.

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