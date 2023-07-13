13 июля 2023 г. 16:51

В Латвии - штраф гражданину в 15000 евро. Вмешался президент страны

 
Новая газета - Балтия
Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius
Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius
ФОТО: AFP / Scanpix
Президент Латвии Эдгар Ринкевич попросил прокуратуру объяснить размер штрафа в 15 тысяч евро, который гражданин Латвии получил за "незаконное оказание интеллектуальной и физической поддержки России". По словам Ринкевича, в последнее время некоторые решения прокуратуры "вызывают много вопросов".

«Я запросил информацию в прокуратуре по этому делу и планирую в ближайшее время встретиться с генеральным прокурором. Любое решение должно быть юридическим, справедливым, обоснованным и понятным», — написал президент Латвии в Twitter.

«Я запросил информацию в прокуратуре по этому делу и планирую в ближайшее время встретиться с генеральным прокурором. Любое решение должно быть юридическим, справедливым, обоснованным и понятным», — написал президент Латвии в Twitter.

3 июля вступило в силу постановление о наказании, вынесенное генеральной прокуратурой Латвии. Во время расследования было установлено, что гражданин Латвии с 2017 по ноябрь 2022 года «оказывал интеллектуальную и физическую поддержку России по личным мотивам и из корыстных побуждений».

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Источник
Новая газета - Балтия
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