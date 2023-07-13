В Латвии - штраф гражданину в 15000 евро. Вмешался президент страны

«Я запросил информацию в прокуратуре по этому делу и планирую в ближайшее время встретиться с генеральным прокурором. Любое решение должно быть юридическим, справедливым, обоснованным и понятным», — написал президент Латвии в Twitter.

«Я запросил информацию в прокуратуре по этому делу и планирую в ближайшее время встретиться с генеральным прокурором. Любое решение должно быть юридическим, справедливым, обоснованным и понятным», — написал президент Латвии в Twitter.