В Латвии - штраф гражданину в 15000 евро. Вмешался президент страны

«Я запросил информацию в прокуратуре по этому делу и планирую в ближайшее время встретиться с генеральным прокурором. Любое решение должно быть юридическим, справедливым, обоснованным и понятным», — написал президент Латвии в Twitter.
«Я запросил информацию в прокуратуре по этому делу и планирую в ближайшее время встретиться с генеральным прокурором. Любое решение должно быть юридическим, справедливым, обоснованным и понятным», — написал президент Латвии в Twitter.
3 июля вступило в силу постановление о наказании, вынесенное генеральной прокуратурой Латвии. Во время расследования было установлено, что гражданин Латвии с 2017 по ноябрь 2022 года «оказывал интеллектуальную и физическую поддержку России по личным мотивам и из корыстных побуждений».