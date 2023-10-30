В Латвии шести основателям организации "Антифашисты Прибалтики" предъявлены обвинения

20 октября шести лицам предъявлено обвинение по статье Уголовного закона о руководстве преступной организацией или участии в ее преступлениях. За такое преступление предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы или лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Все шестеро обвиняемых вызваны в прокуратуру Латвии для проведения процессуальных действий. Как сообщалось, обвиняемые — это Татьяна Андриец, Александр Жгун, Станислав Букайн, Сергей Васильев, Виктория Матуле и Роман Самуль.

Известно, что три человека в настоящее время находятся за пределами Латвии и объявлены в розыск. Прокуратура не раскрывает имен разыскиваемых, однако ранее сообщалось, что Самуль переехал в Беларусь. Васильев упоминался в СМИ как лидер "Антифашистов Прибалтики". Он также находится за пределами Латвии.

В прокуратуре отметили, что в соответствии с Уголовно-процессуальным законом нельзя привлекать к суду лиц, которым не было выдано обвинительное заключение.