В Латвии растет заболеваемость Covid-19: на прошлой неделе количество новых случаев увеличилось на 42%

Также увеличилось количество госпитализируемых — ежедневно в стационары попадают в среднем 19 человек.
Так, например, за последние три дня в Латвии было выявлено 1550 новых случаев заражения Covid-19. По информации data.gov.lv, 16 июля было зарегистрировано 998 больных Covid-19, 17 июля — 433, а 18 июля — 119.
Во всех возрастных группах растет число подтвержденных случаев заражения Covid-19. Тенденция роста сохраняется в возрастной группе 20-69 лет — наиболее социально активные люди, отмечает SPKC. Рост количества случаев наблюдается по всей Латвии, однако выше среднего показатель заболеваемости в Риге и Видземе.
На данный момент наблюдается небольшое снижение среднего показателя по Европейскому союзу (ЕС) и Европейской экономической зоне (EEA), который в начале июня вырос. Однако показатели заболеваемости в Латвии сейчас ниже, чем в среднем по ЕС.
SPKC также напоминает, что по-прежнему стоит придерживаться мер эпидемиологической безопасности, например, избегать контакта с зараженными и не посещать общественные места с признаками заболевания дыхательных путей (боль в горле, кашель, повышенная температура тела), стараться соблюдать дистанцию в два метра в публичных местах, избегать многолюдных мест, где соблюдение такой дистанции невозможно, оценить необходимость поездки, риски во время поездки и возможности их снижения, регулярно мыть и дезинфицировать руки, регулярно проветривать помещения и при необходимости носить медицинские маски или респираторы FFP2.
Контактным лицам рекомендуется оставаться дома и не общаться очно с другими людьми в течение семи дней после последнего контакта, а если это невозможно, то нести ответственность за здоровье других людей и пользоваться респиратором не ниже класса FFP2 в общественных местах.
В свою очередь, организаторам общественных мероприятий важно осознавать риски, связанные с Covid-19, и определять конкретные требования эпидемиологической безопасности, такие как использование масок, соблюдение дистанции и регулирование потоков клиентов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Больше компаний сокращает рабочую неделю, предприниматели считают, что это скажется на ценах
За границей популярность набирает сокращенная рабочая...
Как вывезти зерно из Одессы? Глава МИД Литвы предлагает дать больше оружия Киеву
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...
Ушел из жизни подписант акта о независимости Литвы Алоизас Сакалас
На 92-м году жизни 18 июля скончался подписант Акта о...
Премьер Литвы о предложении разобрать рельсы: у горячих голов есть разные предложения
Премьер-министр Ингрида Шимоните призывает не...
Экс-президент Литвы: мне никто не может запретить иметь свое мнение
Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте сообщила, что...