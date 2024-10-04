В Латвии расследуют возможный подкуп силовиков Невзлиным

Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис заявил 18 сентября телеканалу TV3, что Рига очень серьезно относится к утверждениям, прозвучавшим в фильме основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о предположительном подкупе сотрудников латвийских правоохранительных органов Невзлиным.

Агентство обратилось также в Бюро внутренней безопасности Латвии (IDB), где ответили, что не могут предоставить подробные комментарии, хотя и понимают повышенный интерес к этой информации, передает издание The Baltic Times.

Латвийское Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало ведомственное расследование в связи с утверждениями команды Алексея Навального, что сотрудники правоохранительных органов Латвии за взятки помогают бывшему представителю руководства нефтяной компании ЮКОС Леониду Невзлину преследовать российскую оппозицию. Об этом сообщили в антикоррупционном ведомстве в пятницу, 4 октября, латвийскому агентству LETA.

В фильме соратников Навального рассказывалось, что Леонид Невзлин вместе с юристом Анатолием Блиновым, которого ФБК считает организатором нападений на российских оппозиционеров, собираются за взятку возбудить в Латвии уголовное дело против бывшего гендиректора ФБК Владимира Ашуркова.

Латвийский телеканал LTV выяснил, что Блинов передвигался по ЕС по поддельному паспорту негражданина Латвии. В связи с этим госсекретарь МВД Латвии Дмитрий Трофимов заверил, что полиция „примет все необходимые меры для расследования возможного факта фальсификации документов“.

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