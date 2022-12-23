В Латвии просят отменить госэкзамен по латышскому языку для россиян и белорусов

Инициативу "Хватит нервировать жителей Латвии с гражданством России и Беларуси" подала Ольга Петкевич, которая указала, что новые правила в основном касаются пожилых людей.

Новое регулирование также предусматривает необходимость гражданам России и Беларуси доказывать свои регулярные доходы. Автор инициативы приводит аргумент, что это требование может стать невыполнимым для людей в возрасте.

Как уже сообщалось, 22 сентября Сейм Латвии принял изменения в Закон об иммиграции, которые предусматривают, что постоянный вид на жительство граждан России, которые ранее были гражданами или негражданами Латвии, действует до 1 сентября 2023 года. Чтобы не лишиться права жить в Латвии, такие граждане России должны будут представить документы, подтверждающие знание латышского языка.

В Управлении по делам гражданства и миграции (PMLP) страны пояснили, что граждане России должны будут знать латышский язык на уровне А2. Удостоверения о знании госязыка, выданные начиная с 1 февраля 2001 года, остаются в силе.

От проверки владения госязыком освобождаются граждане России старше 75 лет. Также освобождение можно получить при наличии ряда диагнозов.

Граждане России должны будут предоставить и доказательства, что у них есть регулярные доходы (например, сбережения не годятся). Если такой гражданин получает латвийскую пенсию, то ее размер не важен. Если российскую, то она не должна быть ниже 620 евро — минимальной зарплаты в стране. Если доходов не хватает, то родственники гражданина России могут предоставить гарантийное письмо, подтвердив готовность помогать финансово.

На 28 сентября в Латвии насчитывалось 18 691 женщина и 9 765 мужчин, к которым относятся эти требования. Известно, что 4 400 женщин и 2 557 мужчин достигли 75 лет и будут освобождены от экзамена по госязыку.

Многие жители Латвии, принявшие гражданство России, сделали это, чтобы раньше выйти на пенсию. В России возраст выхода на пенсию по-прежнему ниже, чем в Латвии, где он в ближайшие годы составит 65 лет.