В Латвии пропускной пункт "Силене" на границе с Беларусью прекращает работу

В среднем через пограничный пункт Силене въезжают в Латвию 605 человек, выезжают 625 человек в день. В среднем в день въезжает и выезжает 85 грузовиков и 87 грузовиков соответственно.

Пункт пересечения границы в Патериеках продолжит работу. Это необходимо для обеспечения грузовых перевозок, срочных поездок, связанных с постоянным выполнением трудовых отношений, гуманитарными соображениями и форс-мажорными обстоятельствами.

Но, чтобы сохранить для нуждающихся людей реальную возможность как въехать в Латвию, так и подать заявление о предоставлении убежища в кратчайшие сроки, решено закрыть только один пункт пересечения границы с Беларусью — пропускной пункт Силене.

По информации Министерства внутренних дел (МВД), за короткий период давление нелегальной миграции фактически утроилось. В аннотации к решению правительства говорится, что за шесть суток Государственная пограничная охрана предотвратила 894 попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.

"Одновременно считается, что за счет сокращения количества лиц, пересекающих границу между Латвийской Республикой и Беларусью, уменьшаются и соответствующие риски. Следует отметить, что война против Украины, открыто поддерживаемая Беларусью может быть расценено как дополнительное обстоятельство риска и возможная мотивация для Беларуси продолжать усилия по дестабилизации ситуации на госгранице с Латвией", — говорится в аннотации к проекту решения министерства.

В настоящее время действуют два легальных пункта пограничного контроля на дорогах и еще один на железной дороге. Три пункта пересечения границы по-прежнему закрыты из-за агрессивного поведения Беларуси при отправке иммигрантов в Латвию.