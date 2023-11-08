В Латвии после языковой проверки оштрафовано девять педагогов спортивной школы

Всего проверили 88 педагогов, девять получили административное наказание. Шесть человек оказались на больничном, поэтому их не проверяли.

Как уже сообщалось, предыдущая проверка показала, что из 57 работающих в школе тренеров 23 знают латышский язык недостаточно. Большая часть повторно сдала экзамен и доказала свои знания, а 10% решили уволиться.

Всего в школе 17 секций, в которых работает 102 тренера.