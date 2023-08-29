В Латвии пограничникам могут разрешить отпугивать нелегалов звуковыми устройствами с психологическим воздействием

Прогнозируется, что на латвийско-белорусской границе по-прежнему будут формироваться и находиться группы людей, целью которых являются провокации и беспорядки, нанесение ущерба инфраструктуре и незаконное проникновение на территорию Латвии.

Так, например, еще в ноябре 2021 года в Беларуси большая группа мигрантов численностью более 1000 человек собралась на польской границе с целью проникновения в Евросоюз. Польским пограничникам и армии с огромным трудом удалось пресечь попытки мигрантов проникнуть на территорию Польши, используя различные виды специальных средств.

Звуковые устройства с психологическим воздействием будут применяться для того, чтобы не допустить ситуации, когда ГПО не сможет вовремя отреагировать на агрессивные попытки мигрантов массово проникнуть в Латвию.

Звуковое устройство психологического воздействия имеет нелетальный принцип применения — оно создает сильный шум в определенном направлении, вызывающий у человека дискомфорт.