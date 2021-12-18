В Латвии подтверждено 910 новых случаев Covid-19, заболеваемость продолжает расти

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки вырос с 511,4 до 521 случая.
Из выявленных вчера зараженных 539 (59,23%) не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 371 человек был вакцинирован.
Семь из умерших в пятницу пациентов не были привиты от Covid-19 или не завершили процесс вакцинации, один был вакцинирован.
Вчера сделано 11 727 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,8%.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 266 716 жителей Латвии.
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