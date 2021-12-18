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За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 910 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти восьми пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
В Латвии подтверждено 910 новых случаев Covid-19, заболеваемость продолжает расти
© Reuters / Scanpix

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки вырос с 511,4 до 521 случая.

Из выявленных вчера зараженных 539 (59,23%) не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 371 человек был вакцинирован.

Семь из умерших в пятницу пациентов не были привиты от Covid-19 или не завершили процесс вакцинации, один был вакцинирован.

Вчера сделано 11 727 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,8%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 266 716 жителей Латвии.

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