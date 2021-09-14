Четыре умерших входили в возрастные группы от 60 до 69 лет, три — от 70 до 79 лет, один — от 80 до 89 лет.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос до 272,1 случаев на 100 000 населения.
Из всех выявленных за сутки случаев 354 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 106 человек были вакцинированы.
Вчера в Латвии сделано 43 206 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,1%.
С начала пандемии в Латвии выявлен 147 788 случаев Covid-19, умерли 2621 человек с коронавирусом.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Профессор: никто из министров не в восторге от "паспорта возможностей" (44)
13 сентября в Литве в силу вступили ограничения для...
Учения "Запад-2021": стоит ли готовиться к атаке со стороны Лукашенко и Путина? (23)
На территориях России и Беларуси проходят совместные...
Представитель Минздрава: у нас есть критерии, по которым будем определять ограничение деятельностей (15)
С 13 сентября жители Литвы , у которых нет " паспорта...
В Шилутском районе из-за очага коронавируса закрыта школа (2)
В Шилутском районе из-за очага коронавируса закрыта...
Экономист Swedbank: "временный" рост цен может растянуться на 1-1,5 года (10)
Рост экономики во всем мире более интенсивный, чем...