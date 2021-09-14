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За минувшие сутки в Латвии выявлено 460 новых случаев Covid-19, скончались восемь пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).
Latvija
Latvija
© AFP / Scanpix

Четыре умерших входили в возрастные группы от 60 до 69 лет, три — от 70 до 79 лет, один — от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос до 272,1 случаев на 100 000 населения.

Из всех выявленных за сутки случаев 354 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 106 человек были вакцинированы.

Вчера в Латвии сделано 43 206 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,1%.

С начала пандемии в Латвии выявлен 147 788 случаев Covid-19, умерли 2621 человек с коронавирусом.

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